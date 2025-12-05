Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene | era in casa di Dragos La gioia dei familiari | Ora ci ubriacheremo

«Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene». Lo apprende Ansa da fonti inquirenti. I carabinieri l'hanno trovata in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era in casa di Dragos. La gioia dei familiari: «Ora ci ubriacheremo»

