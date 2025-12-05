Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene | era in casa di Dragos La gioia dei familiari | Ora ci ubriacheremo

Leggo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene». Lo apprende Ansa da fonti inquirenti. I carabinieri l'hanno trovata in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive. 🔗 Leggi su Leggo.it

