Tatiana Tramacere e il ragazzo che l’ha nascosta in casa saranno indagati | ecco cosa rischiano

La ragazza ritrovata a Nardò e l’uomo con cui era nata una relazione devono chiarire i dubbi degli investigatori e saranno iscritti sul registro degli indagati come complici: dal procurato allarme alla simulazione di reato, tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tatiana Tramacere e il ragazzo che l’ha nascosta in casa saranno indagati: ecco cosa rischiano

