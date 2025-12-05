Tatiana Tramacere e Dragos si allontanano sottobraccio la sera della scomparsa

Nel video si vede la 27enne di Nardò entrare insieme all'amico nella palazzina dove è stata trovata dai carabinieri . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tatiana Tramacere e Dragos si allontanano sottobraccio la sera della scomparsa

Sembra assumere contorni kafkiani la vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, a giudicare dalle tante domande ancora senza risposta che gli stessi investigatori si pongono, e probabilmente porranno alla 27enne studentessa di Nardò. Soprattutto sul - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana e Dragos, l’ultimo bacio sotto la telecamera e quella poesia rivelatrice: “Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava” - Trovata dai carabinieri accovacciata nell’armadio, al buio, in tasca due cellulari senza sim e un coltello a ser ... Come scrive quotidiano.net

Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Scrive ilmessaggero.it

Tatiana Tramacere, «era allontanamento volontario»: per gli inquirenti non è stato commesso reato - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Secondo msn.com

Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo - Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Lo riporta iltempo.it

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu - Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane. Si legge su libero.it

Tatiana Tramacere ritrovata in una mansarda «in stato confusionale» dieci giorni dopo la scomparsa: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un ... Lo riporta msn.com