Tatiana Tramacere e Dragos scoop del Tg1 | l' ultimo video

Un video, diffuso dal Tg1, mostra Tatiana Tramacere assieme all'amico  Dragos Ioan Gheormescu. I due passeggiano vicini mentre entrano nella palazzina dove abita il ragazzo. Da lì Tatiana non è stata più vista uscire. La 27enne di Nardò è rimasta nella mansarda dell'amico per più di dieci giorni. La sua scomparsa, infatti, era stata denunciata dai genitori, Ornella e Rino, quattro giorni dopo l'ultimo contatto con lei. Le indagini avevano indirizzato i carabinieri immediatamente su Dragos Gheormescu, l'ultimo ad aver visto la ragazza in vita, proprio la sera del 24 novembre.  Poi la svolta arrivata la sera del 4 dicembre: mentre Dragos era in caserma dei carabinieri, interrogato già da qualche ora, i militari si sono precipitati in casa sua per perquisirla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

