Tatiana Tramacere e Dragos saranno indagati | ecco che cosa rischiano

Tatiana Tramacere e Dragos saranno iscritti nel registro degli indagati per aver simulato la scomparsa della ragazza 27enne che, in realtà, si trovava nell’appartamento del giovane romeno. “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa” ha dichiarato Dragos. Una versione confermata dalla stessa ragazza che, dopo alcuni controlli in ospedale, è tornata a casa dai suoi familiari. Alla stampa, poi, il ragazzo, con il quale Tatiana aveva una relazione, ha dichiarato: “Il forte sentimento di affetto reciproco che si è consolidato con la convivenza di questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze derivanti da questa nostra avventura che, ripeto, era di comune accordo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tatiana Tramacere e Dragos saranno indagati: ecco che cosa rischiano

