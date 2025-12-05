Tatiana Tramacere e Dragos Ioan Gheormescu forse indagati almeno per procurato allarme | cosa rischiano

Tatiana Tramacere e Dragos Gheormescu sono indagati per procurato allarme e simulazione di reato. La procura valuta anche il reato di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere e Dragos Ioan Gheormescu forse indagati almeno per procurato allarme: cosa rischiano

News recenti che potrebbero piacerti

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa Tatiana Tramacere, folla inferocita sotto casa di Dragos-Ioan Ghermescu prima del ritrovamento della 27enne – Video - La 27enne scomparsa dal 24 novembre è stata ritrovata in uno stanzino della mansarda. ilfattoquotidiano.it scrive

Tatiana Tramacere, parla Dragos: "Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze" | VIDEO - “Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze”: sono le prime parole di Dragos- Scrive tpi.it

Dragos 'tra me e Tatiana affetto, non l'ho obbligata a rimanere' - Io non ho obbligato Tatiana a rimanere, era anche sua volontà farlo". Da ansa.it

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto, voleva isolarsi dal mondo per un po'». Il fratello: non vogliamo stressarla - La svolta nel caso della scomparsa della studentessa 27enne è arrivata ieri sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, ... Secondo ilmessaggero.it

Chi è Dragos Gheormescu, l’ultimo ad aver visto Tatiana Tramacere: la ragazza era nascosta nella sua mansarda - ” aveva detto di aver incontrato Tatiana lunedì sera: “Lei doveva partire, le proposi di accompagnarla a Brescia”. Come scrive msn.com

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Lo riporta vanityfair.it