Tatiana Tramacere e Dragos insieme la sera della scomparsa

A Nardò, nel Leccese, le immagini dei carabinieri mostrano Tatiana Tramacere e l’amico Dragos-Ioan Gheormescu a braccetto per strada la sera della sua scomparsa. La 27enne, scomparsa dal 24 novembre, è stata ritrovata viva nella mansarda dell’amico. In buone condizioni di salute, Tatiana è tornata a casa dai genitori dopo accertamenti clinici. I carabinieri, che non hanno riscontrato segni di costrizione, ricostruiscono l’allontanamento volontario avvenuto con l’aiuto di Gheormescu. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tatiana Tramacere e Dragos insieme la sera della scomparsa

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere e Dragos camminano insieme il giorno della presunta scomparsa: così è stato risolto il caso | VIDEO - Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, mostrano i due prima di entrare nell'abitazione di lui ... Riporta tpi.it

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Si legge su notizie.it

Tatiana Tramacere e Dragos insieme la sera della scomparsa - A Nardò, nel Leccese, le immagini dei carabinieri mostrano Tatiana Tramacere e l’amico Dragos- Segnala tg24.sky.it

Come si è arrivati alla svolta nel caso di Tatiana Tramacere: i video in cui cammina insieme all’amico - In un video, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre scorso, è stata vista mentre entrava in casa dell'amico Dragos tenendolo per ... Scrive fanpage.it

La verità di Dragos su Tatiana Tramacere: "Innamorati e insieme da giorni, voleva cambiare vita". E chiede scusa alla città - Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò resasi irreperibile il 24 novembre scorso e ritrovata ieri sera dai ... Scrive gazzettadelsud.it

Tatiana ritrovata in una mansarda, parla Dragos: “Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze, mi scuso” - La 27enne trovata dopo 10 giorni di ricerche a casa del giovane col quale aveva una relazione nel centro di Nardò (Lecce). Scrive quotidiano.net