Tatiana Tramacere e Dragos cosa rischiano ora Le scuse di lui | I sentimenti non mi hanno fatto capire le conseguenze ma non l' ho obbligata a rimanere

«Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che: il forte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere e Dragos, cosa rischiano ora. Le scuse di lui: «I sentimenti non mi hanno fatto capire le conseguenze, ma non l'ho obbligata a rimanere»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas - facebook.com Vai su Facebook

L'amico di Tatiana Tramacere: "È stata lei ad organizzare tutto" #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

Tatiana Tramacere e Dragos, cosa rischiano ora. Le scuse di lui: «I sentimenti non mi hanno fatto capire le conseguenze, ma non l'ho obbligata a rimanere» - «Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. Come scrive leggo.it

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. vanityfair.it scrive

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu - Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane. Scrive libero.it

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - I carabinieri: "Capire se la giovane è stata sequestrata o no" ... Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere ha organizzato la sua scomparsa: l'aiuto dell"amico" Dragos, le bugie in tv. Ora rischiano di essere indagati - Per 10 giorni le forze dell'ordine l'hanno cercata ovunque mettendo in campo un ingente spiegamento di forze: ... Riporta msn.com

“Cosa rischiano ora”. Tatiana e Dragos, si mette male: la scoperta che sconvolge - La storia di Tatiana Tramacere, la giovane di Nardò la cui improvvisa sparizione aveva tenuto col fiato sospeso un'intera comunità, continua a svelare ... Secondo thesocialpost.it