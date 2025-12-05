Tatiana Tramacere e Dragos camminano insieme il giorno della presunta scomparsa | così è stato risolto il caso | VIDEO

5 dic 2025

Per risolvere il caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò che si credeva scomparsa, sono state decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri, infatti, hanno visionato le immagini in cui la giovane e Dragos si vedono baciarsi nel parco in cui Dragos lavora come barista. Poi, nel video diffuso in esclusiva del Tg1, i due ragazzi si vedono mentre camminano insieme prima di entrare nell’appartamento di lui. È il 24 novembre, giorno in cui la giovane è svanita nel nulla salvo poi scoprire che si nascondeva in una mansarda insieme al giovane. Caso #Tatiana: ecco il video della ragazza insieme all’amico prima di entrare nel palazzo e scomparire. 🔗 Leggi su Tpi.it

