Tatiana Tramacere Dragos si difende | Ha organizzato tutto lei voleva isolarsi per un po' E la ragazza conferma

Dragos-Ioan Gheormescu, l'amico trentenne di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso e ritrovata invece viva nella serata di giovedì 4. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere, Dragos si difende: «Ha organizzato tutto lei, voleva isolarsi per un po'». E la ragazza conferma

