Tatiana Tramacere Dragos rompe il silenzio al Tg1 | Non l’ho rapita volevo tutelarla

Il 30enne legge una dichiarazione al Tg1: “Era una scelta condivisa. Non immaginavo una reazione pubblica così forte”. Le scuse alla famiglia, ai carabinieri e alla città. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tatiana Tramacere, Dragos rompe il silenzio al Tg1: “Non l’ho rapita, volevo tutelarla”

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere e Dragos camminano insieme il giorno della presunta scomparsa: così è stato risolto il caso | VIDEO - Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, mostrano i due prima di entrare nell'abitazione di lui ... Si legge su tpi.it

La verità di Dragos su Tatiana Tramacere: "Innamorati e insieme da giorni, voleva cambiare vita". E chiede scusa alla città - Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò resasi irreperibile il 24 novembre scorso e ritrovata ieri sera dai ... gazzettadelsud.it scrive

Tatiana Tramacere e Dragos saranno indagati: ecco che cosa rischiano - La messinscena architettata dai due potrebbe non essere senza conseguenze penali ... Segnala tpi.it

Tatiana Tramacere, la versione di Dragos: «Voleva isolarsi, non ho pensato alle conseguenze». La video-intervista esclusiva - Tatiana Tramacere è stata ritrovata a Nardò, dopo undici giorni, nell'abitazione del trentenne Dragos- Scrive msn.com

Tatiana Tramacere, Dragos si difende: «Ha organizzato tutto lei, voleva isolarsi per un po'». E la ragazza conferma - Ioan Gheormescu, l'amico trentenne di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso e ritrovata invece viva nella serata di giovedì ... Secondo corriereadriatico.it

Tatiana Tramacere, Parla Dragos: “Forte sentimento tra noi, non ho pensato alle conseguenze. Mi scuso” - Parla di una "avventura" tra lui e Tatiana Dragos Ioan Gheormescu e si scusa per non aver pensato alle conseguenze ... Scrive dire.it