Tatiana Tramacere dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò | cosa sappiamo

È tornata a casa nella notte la 27enne che risultava scomparsa dal 24 novembre scorso ed è stata ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda nella cittadina in provincia di Lecce, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l'amico Dragos Gheromescu e aver perquisito la mansarda dove quest'ultimo vive, è stata visita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi è potuta rientrare in famiglia. Ancora da chiarire le circostanze della scomparsa: fra le ipotesi al vaglio un sequestro o un allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo

News recenti che potrebbero piacerti

Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni: la mansarda, il ruolo di Dragos, l'ipotesi di allontanamento volontario Vai su X

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". Come scrive iltempo.it

Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò: l’emozione del padre e gli interrogativi ancora aperti - Tatiana Tramacere, è viva: ritrovata dopo dieci giorni tra il sollievo della famiglia e le domande ancora aperte sulle circostanze della scomparsa. Lo riporta notizie.it

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - Dalla paura al sollievo in una manciata di minuti: Tatiana Tramacere, la studentessa universitaria scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva giovedì sera intorno alle 21, dieci g ... Segnala msn.com

Tatiana Tramacere, dalla scomparsa la ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa la ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... Si legge su tg24.sky.it

Nardò, Tatiana Tramacere è stata trovata viva in una mansarda: sta bene. Ora proseguono le indagini - Si sono registrati momenti di tensione stasera quando una folla inferocita si è radunata sotto casa del 30enne ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò: la gioia del papà - Tatiana Tramacere, è viva: ritrovata dopo dieci giorni tra il sollievo della famiglia e le domande ancora aperte sulle circostanze della scomparsa. Segnala notizie.it