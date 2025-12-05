Tatiana Tramacere cosa è successo davvero | Dragos i 10 giorni di vuoto le chat la mansarda e il viaggio a Brescia La ricostruzione

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Dieci giorni di vuoto assoluto. È. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere, cosa è successo davvero: Dragos, i 10 giorni di vuoto, le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione

Altre letture consigliate

#Lecce È viva e sta bene #Tatiana Tramacere. La 27enne scomparsa 10 giorni fa, è stata trovata dai carabinieri a Nardò, nella mansarda dell'amico Dragos-Ioan Ghermescu. Il 30enne romeno era indagato inizialmente per istigazione al suicidio. Da chiarire Vai su X

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, cosa è successo davvero: Dragos, i 10 giorni di vuoto, le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Come scrive msn.com

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni scomparsa nel nulla: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere, il giallo del rapimento. «Era nella mansarda dell’amico Dragos». L'ultima lite e quella risposta poco convincente - La poetessa dagli occhi azzurri, spirito libero che inseguiva sogni e amore, è viva. Da ilmessaggero.it

Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò - Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell'amico che aveva incontrato poche ore prima della scomp ... msn.com scrive

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena col fidanzato e i biglietti per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia ... msn.com scrive