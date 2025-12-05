Tatiana Tramacere chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta nella mansarda
Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata viva ieri sera 4 dicembre a Nardò ( Lecce ). Centinaia di persone intorno alle 20.30 si sono riversate davanti all’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu in via Raho. Tatiana era nella mansarda dell’ultimo amico ad averla vista prima della scomparsa. Secondo gli investigatori è stato un allontanamento volontario. «Ci siamo incontrati al parco, abbiamo avuto un piccolo screzio, ma niente di più», aveva raccontato il 30enne rumeno arrivato in Italia con i genitori operai. La procura lo aveva indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Le ultimissime dal collega Gianluca Lovagnini della Tgr Puglia. Vai su X
Tatiana Tramacere, chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta nella mansarda - Con lui si era incontrata prima di scomparire ... Scrive open.online
Chi è Dragos Gheormescu, l’ultimo ad aver visto Tatiana Tramacere: 30enne, operaio, è indagato per istigazione al suicidio - ” aveva detto di aver incontrato Tatiana lunedì sera: “Lei doveva partire, le proposi di accompagnarla a Brescia”. Riporta msn.com
Tatiana Tramacere, svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: Dragos indagato - Il 30enne è accusato di istigazione al suicidio, gli investigatori del Ris stanno perquisendo la sua abitazione ... Segnala msn.com
«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Si legge su msn.com
Tatiana Tramacere, il giallo del rapimento. «Era nella mansarda dell’amico Dragos». L'ultima lite e quella risposta poco convincente - La poetessa dagli occhi azzurri, spirito libero che inseguiva sogni e amore, è viva. Segnala ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. msn.com scrive