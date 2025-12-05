Tatiana Tramacere chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta | Ha organizzato tutto lei

Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata viva ieri sera 4 dicembre a Nardò ( Lecce ). Centinaia di persone intorno alle 20.30 si sono riversate davanti all’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu in via Raho. Tatiana era nella mansarda dell’ultimo amico ad averla vista prima della scomparsa. Secondo gli investigatori è stato un allontanamento volontario. «Ci siamo incontrati al parco, abbiamo avuto un piccolo screzio, ma niente di più», aveva raccontato il 30enne rumeno arrivato in Italia con i genitori operai. La procura lo aveva indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Open.online

