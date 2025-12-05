Tatiana Tramacere chi è Dragos Gheormescu | l' amico 30enne che avrebbe coperto la fuga

“È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava”. È questa la versione fornita ai carabinieri da Dragos-Ioan Gheormescu, l'amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre e ritrovata viva in una mansarda dell'appartamento del 30enne. “Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha spiegato Gheormescu agli agenti. Una versione confermata anche dalla stessa Tramacere che, dopo i controlli in ospedale, ha fatto rientro a casa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tatiana Tramacere, chi è Dragos Gheormescu: l'amico 30enne che avrebbe coperto la "fuga"

