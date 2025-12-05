Tatiana Tramacere caso verso l' archiviazione gli inquirenti | Nessun reato si è trattato di allontanamento volontario

Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un allontanamento volontario e quindi non vi sarebbe alcun reato, inoltre escludono al momento qualsiasi misura restrittiva nei confronti di Dragos, al quale dovrebbe essere presto restituito il cellulare sequestrato L’inchiesta sulla scomparsa di Tat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, caso verso l'archiviazione, gli inquirenti: "Nessun reato, si è trattato di allontanamento volontario"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In questa piccola mansarda Tatiana Tramacere ha trascorso undici giorni mentre l'Italia intera la stava cercando. L'appartamento, affittato a Nardò, nel Leccese, dall'amico Dragos Ioan Gheormescu, misura circa 50 metri quadri. Qui ieri sera i carabinieri hanno - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Caso Tatiana Tramacere chiuso, per gli inquirenti nessun reato - Va verso l'archiviazione l'inchiesta sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce il 24 novembre ... Si legge su msn.com

Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Segnala ilmessaggero.it

Tatiana e Dragos, la mansarda da 50 metri quadrati: vestiti a terra, cicche e piatti da lavare. Il caso chiuso, nessun reato - La scomparsa, la preoccupazione, le ricerche senza sosta e l'ansia sempre più pressante: cos'è successo a Tatiana Tramacere? Lo riporta msn.com

Cosa rischiano Tatiana Tramacere e l’amico Dragos Gheormescu dopo la “fuga”: il parere dell’esperto - Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò, è stata ritrovata in buone condizioni nella casa di un amico, Dragos Gheormescu ... Come scrive fanpage.it

Nardò, Tatiana Tramacere torna a casa dopo undici giorni: aggiornamenti di Flavio De Marco - Sembra si sia allontanata volontariamente con l’aiuto di un amico. Riporta trmtv.it

Tatiana Tramacere torna a casa a Nardò, per l'amico Dragos Ioan Gheormescu "ha organizzato tutto lei" - Quello di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò, sarebbe stato un allontanamento volontario. Scrive virgilio.it