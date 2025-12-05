Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim | cosa sappiamo

La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora avvolti.

