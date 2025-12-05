Tatiana Tramacere bomba Tg1 | l' ultimo video e la fuga cosa è successo

Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Sui social del tg diretto da Gian Marco Chiocci le prime immagini della minuscola abitazione (stanza da letto, bagno e cucina) di Dragos, l'amico della ragazza. "Ecco la mansarda dove è stata ritrovata Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a Nardò", scrive il Tg1, mentre mostra le immagini della casa dell'operaio. "Stiamo entrando nell'appartamento che Dragos aveva preso in affitto - spiega l'inviato - un appartamento minuscolo, meno di 50 metri quadri. C'è disordine ovunque, un computer su una specie di scrivania, panni stesi sul divano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la "fuga", cosa è successo

