Tatiana Tramacere amico | Sono rammaricato chiedo scusa a tutti

Tatiana è stata ritrovata dai Carabinieri di Nardò dopo giorni di ricerche. Si trovava a casa di un amico. “Sono profondamente rammaricato, chiedo scusa a tutti”, sono le parole di Dragos-Ioan Gheormescu, nel cui immobile a Nardò (Lecce) è stata trovata Tatiana Tramacere dopo 10 giorni durante i quali non si avevano sue notizie. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Tatiana Tramacere, amico: “Sono rammaricato, chiedo scusa a tutti”

Telesveva. . +++ NEL TG DELLA SERA – CASO TATIANA TRAMACERE A NARDO’, SI VA VERSO L’ARCHIVIAZIONE: I VIDEO DEGLI ULTIMI ISTANTI PRIMA DI “SPARIRE” – MODUGNO, DONNA PARTORIENTE BLOCCATA NEL TRAFFICO DURANTE LA - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Si legge su ilmessaggero.it

Dragos-Ioan Gheormescu rompe il silenzio sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, "chiedo scusa ai genitori" - Dragos è il 30enne che ha coperto la "fuga" di Tatiana Tramacere per 10 giorni: "Il forte sentimento non mi ha fatto comprendere le conseguenze" ... Lo riporta virgilio.it

Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto, voleva isolarsi dal mondo per un po'» - La svolta nel caso della scomparsa della studentessa 27enne è arrivata ieri sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, ... Come scrive ilgazzettino.it

Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario, l’amico: “È stata lei ad organizzare tutto” - La ragazza scomparsa, che ora si trova a casa, ha confermato di essersi allontanata di sua spontanea volontà ... Secondo tpi.it

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Come scrive notizie.it

Tatiana Tramacere torna a casa a Nardò, per l'amico Dragos Ioan Gheormescu "ha organizzato tutto lei" - Quello di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò, sarebbe stato un allontanamento volontario. Si legge su virgilio.it