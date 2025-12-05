Tatiana Tramacere 11 giorni nel disordine dell’appartamento dell' amico rumeno | piatti sporchi mozziconi e divano usato come stendino - VIDEO

L'appartamento affittato dall'amico rumeno Gheormescu dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni è stato ritrovato in pessime condizioni con piatti e sanitari sporchi, mozziconi, e un divano usato come stendino Tatiana Tramacere è rimasta nascosta per undici giorni nell’appartamento d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, 11 giorni nel disordine dell’appartamento dell'amico rumeno: piatti sporchi, mozziconi e divano usato come stendino - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Scrive notizie.it

Tatiana, 11 giorni trascorsi nell’ansia tra piste, rivelazioni e dubbi. L'uscita dalla mansarda dal retro dell'immobile Video - Si è conclusa con il lieto fine la lunga e straziante attesa per la famiglia Tramacere e l'intera comunità di Nardò. Riporta msn.com

Tatjana Tramacere atrasta dziva: video no briža pirms vinas pazušanas un vinas drauga Dragosa atvainošanas - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Si legge su notizie.it

Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò: la ricostruzione degli ultimi 11 giorni, dalla scomparsa al ritorno a casa VIDEO - Tatiana Tramacere è tornata nella notte a casa dove vive con i genitori a Nardò. Si legge su ilgazzettino.it

Tatiana e Dragos hanno commesso dei reati? Il penalista: “Resta il nodo delle false dichiarazioni” - Il professore Dell’Anno: “Difficile ipotizzare conseguenze penali in capo alla giovane, a meno che non abbia istigato Gheormesc ... Da quotidiano.net

Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò: la ricostruzione degli ultimi 11 giorni - Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di ieri nell’abitazione del suo amico Dragos- Scrive msn.com