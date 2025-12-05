Tatiana scomparsa e ritrovata l’amico rumeno svela | E’ stata lei a organizzare tutto video

E’ tornata a casa nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre scorso e ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda sempre nella cittadina salentina, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l’amico Dragos Gheromescu e aver perquisito la mansarda dove quest’ultimo vive, è stata visita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi ha potuto rientrare in famiglia. Tatiana Tramecere, parla l’amico rumeno: “E’ stata lei a organizzare tutto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tatiana scomparsa e ritrovata, l’amico rumeno svela: “E’ stata lei a organizzare tutto” (video)

