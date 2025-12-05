Tatiana ritrovata viva | sequestrata in mansarda

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta nelle indagini si è consumata nella serata di ieri, quando i carabinieri del reparto investigativo speciale dei Ris hanno trovato Tatiana Tramacere. Viva e in buone condizioni. Si trovava nella mansarda di un'abitazione a Nardò. Secondo fonti investigative era stata sequestrata. Inizialmente si era diffusa la notizia di un ritrovamento del cadavere ma il comandante provinciale dei carabinieri aveva definito le voci «non fondate» e anche l'avvocato della famiglia si era affrettato a smentire le voci che conducevano al peggiore degli epiloghi. A sorpresa, invece, dopo oltre dieci giorni di silenzio e di ricerche, la 27enne è tornata a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tatiana ritrovata viva sequestrata in mansarda

© Ilgiornale.it - Tatiana ritrovata viva: sequestrata in mansarda

Scopri altri approfondimenti

tatiana ritrovata viva sequestrataTatiana ritrovata viva: sequestrata in mansarda - L'amico Dragos interrogato: "Uno screzio, poi il chiarimento" ... Scrive msn.com

tatiana ritrovata viva sequestrataTatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - I carabinieri: "Capire se la giovane è stata sequestrata o no" ... Si legge su rainews.it

tatiana ritrovata viva sequestrataScomparsa Tatiana Tramacere, ritrovata viva a Nardò: era scomparsa da 10 giorni - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Secondo notizie.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene”. L’ipotesi del sequestro - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Da ilfattoquotidiano.it

tatiana ritrovata viva sequestrataTatiana Tramacere è viva. Era stata sequestrata - Sotto la lente dei riflettori l’ultima persona che avrebbe visto la ragazza il giorno della sua scomparsa. Segnala leccenews24.it

tatiana ritrovata viva sequestrataTatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene, era stata sequestrata - Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa nel Leccese di cui si erano perse le tracce il 24 novembre, è stata trovata viva e sta bene. Scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Ritrovata Viva Sequestrata