Tatiana ritrovata viva L' amico che l' ha nascosta in soffitta | Me l' ha chiesto lei

" È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri ieri sera dove è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 ottobre scorso. La versione confermata da Tatiana. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tatiana ritrovata viva. L'amico che l'ha nascosta in soffitta: "Me l'ha chiesto lei"

