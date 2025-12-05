Tatiana ritrovata viva alla fine la verità | cambia tutto

Il caso di Tatiana Tramacere ha scosso la comunità di Nardò e non solo. Dopo dieci giorni di assenza, la giovane universitaria è stata finalmente ritrovata viva, ponendo fine a ore di apprensione e incertezza. La notizia del ritrovamento si è diffusa rapidamente nella serata, generando un clima di sollievo collettivo. Secondo quanto confermato dalle autorità, Tatiana, 27 anni, si trovava in condizioni fisiche discrete, sebbene provata e in stato di forte agitazione. È stata immediatamente trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti medici necessari. Leggi anche: Papa Leone, sciolta l’istituzione voluta da Bergoglio: la decisione del pontefice Dov’era Tatiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tatiana ritrovata viva, alla fine la verità: cambia tutto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gianmarco Di Napoli. . ` 5 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia Tatiana Tramacere ritrovata viva e in buone condizioni: familiari e cittadini in festa.? Stalking a Bari: misure restrittive per un dentista accusato di minacce e aggr - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Le ultimissime dal collega Gianluca Lovagnini della Tgr Puglia. Vai su X

Tatiana Tramacere, trovata viva dopo 10 giorni: era nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu - È stata trovata viva Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dallo scorso 24 novembre a Nardò. Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere ritrovata viva/ La 27enne di Nardò a casa dell’amico: costretta o gesto volontario? - Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva: la 27enne ragazza di Nardò si trovava a casa dell'amico che aveva incontrato l'ultima volta il 24 novembre ... Secondo ilsussidiario.net

Tatiana è viva, ritrovata dopo giorni: era nascosta nella mansarda di un conoscente indagato per sequestro - Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni di cui non si avevano più notizie, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. Segnala altarimini.it

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - Dalla paura al sollievo in una manciata di minuti: Tatiana Tramacere, la studentessa universitaria scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva giovedì sera intorno alle 21, dieci g ... Riporta msn.com

Maretta nel Pd, Tatiana trovata viva in mansarda, botte alla compagna incinta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - una pattuglia dei carabinieri in strada a Lido di Savio, nel Ravennate, dopo essere fuggita di notte dalla casa in cui conviveva con il compagno. Lo riporta today.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. «Al vaglio ipotesi sequestro». L'amico Dragos in caserma - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò nello stesso stabile in cui ... Da ilmessaggero.it