Lecce, 5 dicembre 2025 – “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". È questa la versione fornita ai carabinieri da Dragos-Ioan Gheormescu, l'amico di Tatiana Tramacere, scomparsa all’improvviso una decina di giorni fa e poi ritrovata ieri nella casa del 30enne romeno a Nardò. La 27enne è stata trovata in una mansarda del centro salentino – l’abitazione di Dragos – dove gli inquirenti ipotizzano sia stata tenuta prigioniera dall’amico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tatiana ritrovata in una mansarda, parla l’amico Dragos: “È stata lei a organizzate tutto”