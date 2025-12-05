Tatiana parla l' amico Dragos | È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla | ?Trovata viva dopo 10 giorni in una mansarda

La versione che l'amico trentenne, Dragos Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri giovedì sera. Tatiana è tornata a casa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Tatiana, parla l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla» | Trovata viva dopo 10 giorni in una mansarda - La versione che l'amico trentenne, Dragos Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri giovedì sera. Come scrive msn.com

