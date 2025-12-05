Tatiana parla l' amico Dragos | È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla| Il fratello | Sta bene ora ha bisogno di noi

La versione che l'amico trentenne, Dragos Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri giovedì sera. Tatiana è tornata a casa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana, parla l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla»| «Il fratello: «Sta bene, ora ha bisogno di noi»

