La studentessa di Nardò ha eseguito i controlli in ospedale che avrebbero escluso qualsiasi forma di violenza. L’operaio che la nascondeva in casa: “Era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un pò, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tatiana ora è a casa, ha confessato l’allontanamento volontario. L’amico: “Ecco perché lo ha fatto”