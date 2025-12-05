Tatiana la versione dell' amico Dragos | Ha fatto tutto lei Il video in esclusiva del Tg

AGI - "È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa ". È quanto ha riferito ai carabinieri Dragos-Ioan Gheormescu, l'amico di Tatiana Tramacere, ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 ottobre scorso, quando è stato ascoltato dagli investigatori per fare luce sulla vicenda Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre, è stata trovata viva ieri dai carabinieri all’interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, 30enne di origini rumene, suo amico. 🔗 Leggi su Agi.it

