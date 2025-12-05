Tatiana la rivelazione shock dell’amico | Cosa è successo Lei conferma
Per giorni, l’Italia ha seguito con il fiato sospeso il caso di Tatiana Tramacere, la studentessa di psicologia con un seguito di quasi 60mila follower su Instagram grazie al suo profilo poetico “Parole in evoluzione”. Scomparsa nel nulla il 24 novembre, la sua assenza aveva alimentato l’ipotesi di un dramma. Poi, l’inattesa svolta: la sera del 4 dicembre, la ragazza è stata ritrovata sana e salva in una casa a Nardò. Dietro quella che sembrava una fuga o un rapimento si nasconde, in realtà, una storia di isolamento volontario. Ma chi l’ha aiutata e perché? Leggi anche: Sciame sismico in Italia, paura: “Sei scosse una dopo l’altra”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
È viva Tatiana Tramacere, la studentessa scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre. I carabinieri l'hanno ritrovata in una mansarda, apparentemente in buone condizioni. L'ipotesi è che sia stata sequestrata e trattenuta contro la sua volontà. L'appartamento - facebook.com Vai su Facebook
