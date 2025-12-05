Per giorni, l’Italia ha seguito con il fiato sospeso il caso di Tatiana Tramacere, la studentessa di psicologia con un seguito di quasi 60mila follower su Instagram grazie al suo profilo poetico “Parole in evoluzione”. Scomparsa nel nulla il 24 novembre, la sua assenza aveva alimentato l’ipotesi di un dramma. Poi, l’inattesa svolta: la sera del 4 dicembre, la ragazza è stata ritrovata sana e salva in una casa a Nardò. Dietro quella che sembrava una fuga o un rapimento si nasconde, in realtà, una storia di isolamento volontario. Ma chi l’ha aiutata e perché? Leggi anche: Sciame sismico in Italia, paura: “Sei scosse una dopo l’altra”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tatiana, la rivelazione shock dell’amico: “Cosa è successo”. Lei conferma