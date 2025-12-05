Tatiana il fratello Vladimir rompe il silenzio a Storie italiane | fiumi di lacrime

News Tv. Hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, i familiari e gli amici di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce e il cui caso è diventato di appiglio nazionale. Sebbene in passato, secondo diverse testimonianze, le fosse già capitato di allontanarsi volontariamente per poi tornare, questa volta la paura che potesse essere accaduto qualcosa di grave aveva avvolto tutti. la preoccupazione cresceva di ora in ora e le indagini passavano al setaccio ogni pista, ricostruendo gli spostamenti della giovane. Poi, finalmente, il ritrovamento. Leggi anche: La Ruota dei Campioni, stop improvviso dopo gli ascolti record: perché non va in onda stasera Tatiana ritrovata a Nardò. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tatiana, il fratello Vladimir rompe il silenzio a Storie italiane: fiumi di lacrime

Argomenti simili trattati di recente

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA Vai su X

Le parole di Vladimir, fratello di Tatiana Tramacere: “Sta bene, adesso ha bisogno di tranquillità” - Le parole di Vladimir, il fratello di Tatiana Tramacere, all’indomani dal ritrovamento di sua sorella. Riporta corrieresalentino.it

«Tatiana sta bene, quando vorrà ci racconterà lei cosa è successo»: parla il fratello Vladimir dopo il ritrovamento - Tatiana «sta bene: ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Lo riporta msn.com

Chi é Vladimir, il fratello di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò e ritrovata senza vita? Una rabbia e un dolore inspiegabili - La notizia della probabile scomparsa di Tatiana ha scosso profondamente la comunità e i familiari della giova ... Come scrive alphabetcity.it

Tatiana Tramacere "mi ha abbracciato ed era spaventata", le parole del fratello Vladimir sulla sorella - Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva: la famiglia parla di sollievo, mentre resta da chiarire il motivo dell’allontanamento e il ruolo di Dragos ... Come scrive virgilio.it

Tatiana Tramacere, il fratello: «Era spaventata, mi ha riconosciuto e abbracciato» - Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: «È un bel giorno, ci siamo svegliati con il sorriso. msn.com scrive

Tatiana, i timori del tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della probabile morte di Tatiana , prima del positivo epilogo, aveva colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Secondo quotidianodipuglia.it