Tatiana è viva esplode la gioia a Nardò

"Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento. Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò da oltre dieci giorni, è stata ritrovata viva e sta bene. Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili. A loro va l'abbraccio mio personale e di tutta la comunità di Nardò. Un grande grazie a tutti i coloro che in questi giorni non si sono mai arresi". Lo scrive su Facebook il sindaco di Nardò (Lecce), Pippi Mellone, commentando la notizia del ritrovamento in buone condizioni di salute di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa - fino al ritrovamento - dallo scorso 27 novembre proprio a Nardò. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Tatiana è viva", esplode la gioia a Nardò

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò (Lecce) di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata nella serata del 4 dicembre. È stata trovata dai carabinieri a Nardò in uno stanzino - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere trovata viva, ecco tutti i punti che restano da chiarire Vai su X

Tatiana ritrovata viva in uno stanzino: Nardò esplode in un applauso dopo dieci giorni di angoscia - La 27enne scomparsa il 24 novembre è stata trovata nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. giornalelavoce.it scrive

Esplode la gioia sul profilo di Tatiana Tramacere, la felicità di averla ritrovata viva. I commenti sotto la sua ultima poesia - Sono centinaia i commenti di felicità per il ritrovamento della 27enne a Nardò, in provincia di Lecce. Scrive msn.com

Tatiana trovata viva, in caserma Dragos. La svolta in diretta - Tatiana Tramacere è stata trovata viva: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti Tutti i sospetti sono concentrati su Dragos, il 30enne romeno amico di Tatiana. Si legge su msn.com

Scomparsa di Tatiana, epilogo caos. Trovata viva nella mansarda della casa dell'amico - Nel pomeriggio nella stazione dei carabinieri di Nardò ascoltate diverse persone tra cui il titolare del locale all’interno del parco Raho. Segnala lecceprima.it

Tatiana è viva, era nascosta. Ma molti punti da chiarire. Il racconto - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il “giallo” che ha tenuto sospesa Nardò e l’Italia intera per undici lunghi giorni: ... Riporta msn.com