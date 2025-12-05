Tatiana è viva era nascosta Allontanamento volontario Ma molti punti da chiarire Il racconto

Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il?giallo? che ha tenuto sospesa Nardò e l?Italia intera per undici lunghi giorni: Tatiana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tatiana è viva, era nascosta. «Allontanamento volontario». Ma molti punti da chiarire. Il racconto

Scopri altri approfondimenti

Tatiana Tramacere è stata trovata viva nella mansarda di Dragos Gheormescu, 30 anni, arrivato in Puglia da bambino e operaio in un’officina. Il giovane avrebbe sequestrato la 27enne di Nardò per 10 giorni. Chi è e cosa c'entra con lei - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere trovata viva, ecco tutti i punti che restano da chiarire Vai su X

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri - Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte ... Scrive rtl.it

Tatiana è viva, era stata sequestrata: l'amico Dragos sotto torchio - Il ragazzo , indagato dalla procura di Lecce, è in questo momento nella caserma dei carabinieri. Come scrive lasicilia.it

Tatiana è viva, ritrovata dopo giorni: era nascosta nella mansarda di un conoscente indagato per sequestro - Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni di cui non si avevano più notizie, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. Lo riporta altarimini.it

Tatiana è viva, era nascosta. Ma molti punti da chiarire. Il racconto - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il “giallo” che ha tenuto sospesa Nardò e l’Italia intera per undici lunghi giorni: ... Lo riporta msn.com

Tatiana ritrovata viva in uno stanzino: Nardò esplode in un applauso dopo dieci giorni di angoscia - La 27enne scomparsa il 24 novembre è stata trovata nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. Da giornalelavoce.it

Tatiana è stata trovata viva, sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a casa dell'amico Dragos. Si legge su ansa.it