Tatiana è viva era nascosta Allontanamento volontario Ma molti punti da chiarire Il racconto

Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il?giallo? che ha tenuto sospesa Nardò e l?Italia intera per undici lunghi giorni: Tatiana.

Tatiana è viva, era nascosta. Ma molti punti da chiarire. Il racconto - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il "giallo" che ha tenuto sospesa Nardò e l'Italia intera per undici lunghi giorni:

