Tatiana e Dragos si mette male per loro due | cosa rischiano ora

5 dic 2025

La scomparsa di Tatiana Tramacere, giovane di Nardò, ha catalizzato l’attenzione pubblica e mediatica per diversi giorni. La notizia della sua assenza aveva generato preoccupazione e mobilitato la comunità locale, rimasta in attesa di sviluppi concreti. Era il 24 novembre quando la ragazza, 27 anni, sparì nel silenzio di una sera come tante. Leggi anche: Chi è Dragos e che c’entra con Tatiana: il retroscena Il ritrovamento e l’avvio dell’indagine. Nella serata di ieri, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri si sono presentati all’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, l’ultima persona che aveva dichiarato di aver visto Tatiana la sera della scomparsa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

tatiana e dragos si mette male per loro due cosa rischiano ora

© Tvzap.it - Tatiana e Dragos, si mette male per loro due: cosa rischiano ora

