Tatiana e Dragos l’ultimo bacio sotto la telecamera e quella poesia rivelatrice | Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava
Nardò (Lecce) – L'ultimo bacio, un gesto d’amore e un atto d’indagine. È impresso nel filmato che la telecamera di sicurezza registra al parco Raho il 24 novembre, il giorno in cui Tatiana passa da studentessa di psicologia a fantasma di Nardò. È in compagnia di un amico che frequenta da un po’. Si chiama Dragos. I video acquisiti dai carabinieri li riprendono mentre camminano a braccetto per le strade del paese. L’orario impresso sulle immagini: ore 20.51. La coppia si avvicina al portone e scompare nella palazzina dove abita il ragazzo. Tatiana e Dragos “vivevano un momento di affetto, di sentimento, di innamoramento che magari ha alterato tutto”, spiega l’avvocato di lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tatiana Tramacere ha trascorso giorni interi nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, mentre tutti la stavano cercando. Qui ieri sera i carabinieri hanno ritrovato la studentessa universitaria 27enne, scomparsa dal 24 novembre scorso. Il ragazzo h - facebook.com Vai su Facebook
Ma veramente è stata una finzione quella di #Tatiana a #Dragos? In tanti abbiamo temuto per un’altra giovane assassinata. E’ un insulto alle vittime di #femminicidio facebook.com/share/p/1AXDQd… Vai su X
Tatiana Tramacere ha organizzato la sua scomparsa: l'aiuto dell"amico" Dragos, le bugie in tv. Ora rischiano di essere indagati - Per 10 giorni le forze dell'ordine l'hanno cercata ovunque mettendo in campo un ingente spiegamento di forze: ... Riporta msn.com