Tatiana e Dragos l’ultimo bacio sotto la telecamera e quella poesia rivelatrice | Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava

Nardò (Lecce) – L'ultimo bacio, un gesto d’amore e un atto d’indagine. È impresso nel filmato che la telecamera di sicurezza registra al parco Raho il 24 novembre, il giorno in cui Tatiana passa da studentessa di psicologia a fantasma di Nardò. È in compagnia di un amico che frequenta da un po’. Si chiama Dragos. I video acquisiti dai carabinieri li riprendono mentre camminano a braccetto per le strade del paese. L’orario impresso sulle immagini: ore 20.51. La coppia si avvicina al portone e scompare nella palazzina dove abita il ragazzo. Tatiana e Dragos “vivevano un momento di affetto, di sentimento, di innamoramento che magari ha alterato tutto”, spiega l’avvocato di lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

