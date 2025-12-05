Tatiana e Dragos il gatto ‘galeotto’ salvato insieme in un parco
Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre e ritrovata ieri sera dai carabinieri, occorre partire dalle parole di Dragos Ioan Gheormescu, l’amico presso cui la giovane è stata trovata. È stato proprio lui, stamattina, a presentarsi davanti ai giornalisti per raccontare la sua versione dei fatti. Dragos è uscito dal portone della sua abitazione, la stessa in cui Tatiana è rimasta per giorni senza dare notizie, e ha incontrato la folla di cronisti che lo attendeva. Un momento carico di tensione, con la città ancora scossa dalla vicenda che aveva tenuto tutti col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Tatiana Tramacere, in un video la ragazza con l'amico Dragos la sera in cui è sparita - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Ma veramente è stata una finzione quella di #Tatiana a #Dragos? In tanti abbiamo temuto per un’altra giovane assassinata. E’ un insulto alle vittime di #femminicidio facebook.com/share/p/1AXDQd… Vai su X
I video di Tatiana Tramacere e Dragos Gheormescu a Nardò prima della scomparsa e il gatto "galeotto" - Dragos Gheormescu ripreso a Nardò con Tatiana Tramacere, i due ragazzi a braccetto nei video diffusi dai carabinieri ... Scrive virgilio.it
E' stata ritrovata Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni: cosa sappiamo - "Eravamo d'accordo", dice l'amico, "chiedo scusa". Come scrive msn.com