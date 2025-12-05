Tatiana e Dragos hanno commesso dei reati? Il penalista | Resta il nodo delle false dichiarazioni

Roma, 5 dicembre 2025 – La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò che per 11 giorni è scomparsa tenendo tutti col fiato sospeso, si è risolta (per fortuna) senza tragiche conseguenze. La giovane è stata ritrovata nella mansarda del giovane con il quale aveva une relazione, Dragos Ioan Gheormescu, dopo quello che può ormai definirsi con certezza un allontanamento volontario. Nessuno dei due protagonisti avrebbe infatti fornito spiegazioni diverse agli inquirenti. L’interrogativo quindi ora è se e quale reato potrebbe prefigurarsi in un fascicolo aperto inizialmente per istigazione al suicidio, cosa che però – come trapelato fin da subito –potrebbe essere stato anche un modo per facilitare le indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tatiana e Dragos hanno commesso dei reati? Il penalista: “Resta il nodo delle false dichiarazioni”

