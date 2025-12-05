Tatiana a casa nessun sequestro | Dragos dice che erano d’accordo e lui voleva proteggerla Anche la ragazza ascoltata dai carabinieri

Tatiana Tramacere è a casa dalla notte scorsa, fra il 4 e il 5 dicembre 2025, dopo 11 giorni di silenzio. Anche l'amico Dragos è potuto tornare nella sua abitazione: ha però passato molte ore passate nella caserma dei carabinieri. Nessun sequestro, sono andati via insieme, di comune accordo. Infatti quando è uscito ha detto ai cronisti: "Questa notte, al comando dei carabinieri di Lecce, ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana". Oggi i carabinieri dovrebbero ascoltare la ragazza. Tensione per le notizie uscite ieri sera, quando si era sparsa la voce che Tatiana fosse stata ritrovata morta L'articolo Tatiana a casa, nessun sequestro: Dragos dice che erano d’accordo e lui voleva proteggerla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tatiana a casa, nessun sequestro: Dragos dice che erano d’accordo e lui voleva proteggerla. Anche la ragazza ascoltata dai carabinieri

Altre letture consigliate

Tatiana, l'amico Dragos: "Ha organizzato tutto lei e mi ha chiesto di aiutarla" La studentessa avrebbe confermato. Sembra si sia strattato di allontanamento volontario. Dopo 10 giorni in cui di Tatiana si erano perse le tracce, è stata ritrovata a casa di Dragos-Io - facebook.com Vai su Facebook

Il caso #Tatiana, parla Dragos, l'amico che l'ha nascosta in casa. #Tg1 Vai su X

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - I carabinieri: "Capire se la giovane è stata sequestrata o no" ... Scrive msn.com

Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario, l’amico: “È stata lei ad organizzare tutto” - La ragazza scomparsa, che ora si trova a casa, ha confermato di essersi allontanata di sua spontanea volontà ... Riporta tpi.it

I 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il giallo del “sequestro” in mansarda - Nardò (Lecce), la 27enne studentessa di Psicologia Tatiana Tramacere trovata viva: indagato l’amico Dragos- Si legge su quotidiano.net

Tatiana Tramacere è viva: al vaglio ipotesi sequestro o lì per scelta. La gioia di papà Rino: «È come vivere il mio Natale in anticipo» - La studentessa di 27 anni, scomparsa da Nardò il 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di giovedì 4 dicembre dai carabinieri. Si legge su msn.com

Tatiana è viva, era nascosta. Ma molti punti da chiarire. Il racconto - Si è concluso con un sospiro di sollievo e un fragoroso applauso il “giallo” che ha tenuto sospesa Nardò e l’Italia intera per undici lunghi giorni: ... Come scrive msn.com

Tatiana è viva, ritrovata dopo giorni: era nascosta nella mansarda di un conoscente indagato per sequestro - Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni di cui non si avevano più notizie, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. Da altarimini.it