Arezzo, 5 dicembre 2025 – . La XXI edizione della rassegna dedicata al prezioso tubero, sotto i Portici di via Roma ad Arezzo. Torna l’appuntamento con la manifestazione “ Il Mercatale special edition Tartufi d’Etruria”. Da sabato 6 dicembre fino a lunedì 8 dicembre con orario 9-19, sotto i portici di via Roma è in programma la Mostra Mercato del Tartufo aretino finalizzata alla promozione e alla valorizzazione del pregiato tubero fresco e trasformato. È la Ventunesima edizione organizzata da Confesercenti Arezzo insieme all’associazione Tartufai delle Valli Aretine, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo- Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tartufi d’Etruria: dal 6 all’8 dicembre