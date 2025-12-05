Tari | non solo aumenti ma anche ritardi

Arezzo, 5 dicembre 2025 – “ Tar i: non solo aumenti ma anche ritardi”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “ A proposito dell’avviso di pagamento della Tari, peraltro in costante aumento ma soprattutto recapitata a molti aretini con notevoli ritardi, con lettere che riportavano la scadenza per il giorno successivo o addirittura pervenute dopo la maturazione dei termini stessi, mi sono giunte le voci di chi ha parlato con l’ufficio tributi che avrebbe addossato la responsabilità al servizio postale privato a cui il Comune si è affidato. Inoltre, è stato addotto che in base alla nuova normativa l’amministrazione comunale non sarebbe tenuta a spedire l’avviso perché dovrebbe essere il cittadino a calcolare la tariffa in proprio e pagarla, oppure recarsi presso gli uffici a richiederlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

