Taranto accusa | scatto d’ira spara dal balcone Arrestato Polizia

Noinotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Il personale della Sezione Volante è accorso in via Capocelatro dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i Falchi della Squadra Mobile che hanno riscontrato un foro sulla veranda di un appartamento. Le prime indagini e testimonianze hanno fatto convergere i sospetti su un giovane residente nello stabile difronte. Secondo quanto ricostruito, il giovane – un tarantino di 20 anni – al culmine di un litigio con la sua compagna, in preda ad una momento d’ira, avrebbe impugnato la pistola custodita nel marsupio e dopo essere uscito sul balcone avrebbe esploso un colpo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto accusa scatto d8217ira spara dal balcone arrestato polizia

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: scatto d’ira, spara dal balcone. Arrestato Polizia

News recenti che potrebbero piacerti

taranto accusa scatto d8217iraTaranto, accusa: scatto d’ira, spara dal balcone. Arrestato Polizia - Secondo quanto ricostruito, il giovane – un tarantino di 20 anni – al culmine di un litigio con la sua compagna, in preda ad una momento d’ira, avrebbe impugnato la pistola custodita nel marsupio e ... Scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Taranto Accusa Scatto D8217ira