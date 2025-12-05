Taranto accusa | scatto d’ira spara dal balcone Arrestato Polizia
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Il personale della Sezione Volante è accorso in via Capocelatro dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i Falchi della Squadra Mobile che hanno riscontrato un foro sulla veranda di un appartamento. Le prime indagini e testimonianze hanno fatto convergere i sospetti su un giovane residente nello stabile difronte. Secondo quanto ricostruito, il giovane – un tarantino di 20 anni – al culmine di un litigio con la sua compagna, in preda ad una momento d’ira, avrebbe impugnato la pistola custodita nel marsupio e dopo essere uscito sul balcone avrebbe esploso un colpo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
In rimonta il Taranto, a Ugento, vince 3-2 contro il Taurisano. La partita decolla solo dal 25' con la traversa di Maiolo da un paio metri. Cresce il Taurisano che passa in vantaggio al 31' con Mingiano. Il Taranto accusa il colpo e stenta a reagire subito, ma lo - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, accusa: scatto d’ira, spara dal balcone. Arrestato Polizia - Secondo quanto ricostruito, il giovane – un tarantino di 20 anni – al culmine di un litigio con la sua compagna, in preda ad una momento d’ira, avrebbe impugnato la pistola custodita nel marsupio e ... Scrive noinotizie.it