Un tappeto di coriandoli di plastica con i tubi che li contenevano e poi bicchieri, bottiglie e persino confezioni di fiori. Sotto i portici dell’aula magna dell’Università dove mercoledì mattina sono stati proclamati alcuni dottori, la sera erano ancora ben visibili i postumi dei festeggiamenti. Un pessimo biglietto da visita per ospiti del calibro di Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, la comica Laura Formenti, l’infettivologo Raffaele Bruno e l’artista Mauro Repetto che hanno partecipato a Pavia internazionale, il primo evento della consulta giovani. "Che schifo – ha commentato Bruno guardando com’era stato sporcato il portico –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tappeto di coriandoli di plastica: festa di laurea finisce in scempio: "I divieti vanno fatti rispettare"

