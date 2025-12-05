Favorire il reinserimento dei detenuti nella società attraverso la formazione immersiva è l’obiettivo del progetto “Folsom Freedom”, un’iniziativa nata dalla collaborazione fra il Gruppo FS Italiane, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. È intervenuto alla conferenza stampa anche il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli che ha posto l’accento sul ruolo strategico di FS in questa innovativa sperimentazione sociale. «Oggi abbiamo presentato un progetto che, per noi del Gruppo FS, ha un valore profondo perché unisce innovazione, inclusione e visione strategica». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tanzilli (Gruppo FS): “Impegnati nel reinserimento dei detenuti grazie al progetto Folsom Freedom”