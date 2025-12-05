Tanti mercatini e villaggi di Natale | dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca

Sono tanti i mercatini e i villaggi di Natale organizzati nella Bergamasca nel lungo week-end dell’Immacolata, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre. In città e in varie località della provincia si respira aria di festa e nelle casette o negli stand si possono trovare molte idee regalo spaziando fra artigianato, enogastronomia e dolciumi. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Mercatini di Natale a Dronero Domenica 7 dicembre tanti stand e i loro prodotti differenti, per festeggiare insieme l'imminente arrivo del Natale! Vieni anche tu https://bit.ly/49Mg3fc D. Ninotto - Archivio ATL del Cuneese Città di Dronero ProLoco Drone - facebook.com Vai su Facebook

#Genova vi aspetta con tanti mercatini, perfetti per scovare regali di Natale artigianali e unici per voi, i vostri amici e i vostri parenti! Ecco quali troverete in città: visitgenoa.it/it/mercatini-e… Vai su X

Tanti mercatini e villaggi di Natale: dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca - In città e in varie località della provincia si respira aria di festa e nelle casette o negli stand si possono trovare molte idee regalo spaziando fra artigianato, enogastronomia e dolciumi. Secondo bergamonews.it

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2025) - Dai piccoli borghi alle grandi piazze cittadine, dove, quando e quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli d'Italia ... Scrive grazia.it

Mercatini e Villaggi di Natale: dove trovarli nel fine-settimana in Bergamasca - Nella città e nella provincia di Bergamo vengono proposte tante occasioni per trovare idee regalo spaziando fra prodotti gastronomici, dolciumi e artigianato. Come scrive bergamonews.it

NATALE 2025: VILLAGGI E MERCATINI IN ABRUZZO, - L’AQUILA – Villaggi incantati tra magia e tradizione: i borghi d’Abruzzo si preparano ad accogliere il Natale 2025 tra mercatini di artigianato, street food, musica e spettacoli. Come scrive abruzzoweb.it

Tutto pronto per i mercatini di Natale - Entra nel vivo il programma delle festività con l’arrivo dei mercatini di Natale, ospitati in ... Come scrive msn.com

Weekend a Milano (5–7 dicembre 2025): Sant’Ambrogio, Oh Bej! Oh Bej!, mercatini di Natale e sagre in Lombardia - , mercatini di Natale, Artigiano in Fiera, piste di pattinaggio ed eventi in Lombardia. Scrive milanofree.it