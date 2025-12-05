Tangenziale Napoli auto si schianta e si ribalta nel tunnel di Capodimonte | un ferito grave 7 km di code

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella galleria di Capodimonte della Tangenziale in direzione Fuorigrotta: 7 km di code e un ferito grave in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tangenziale napoli auto schiantaTangenziale Napoli, auto si schianta e si ribalta nel tunnel di Capodimonte: un ferito grave, 7 km di code - Incidente nella galleria di Capodimonte della Tangenziale in direzione Fuorigrotta: 7 km di code e un ferito grave in ospedale ... Lo riporta fanpage.it

tangenziale napoli auto schiantaIncidente sulla tangenziale di Napoli, un ferito e coda di 4 chilometri - l'uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla tangenziale di ... Riporta msn.com

tangenziale napoli auto schiantaAuto impazzita si schianta in curva, sfonda muro e cancello e finisce nel cortile di casa: incidente a Mugnano - Incidente stradale in via Cesare Pavese a Mugnano di Napoli. Segnala fanpage.it

Prototipo auto esplosa in tangenziale a Napoli, 6 a processo - Dovranno rispondere, a vario titolo, di omicidio colposo i sei indagati che oggi, a Napoli, sono stati rinviati a giudizio dal giudice Ambra Cerabona nell'ambito del ... Lo riporta notizie.tiscali.it

tangenziale napoli auto schiantaTampona un’auto e investe una donna in Tangenziale a Napoli, nei guai un 49enne - Tampona un’auto, fugge senza assicurazione e investe la passeggera: 49enne denunciato dalla Polizia per omissione di soccorso sulla Tangenziale di Napoli. Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Tangenziale Napoli Auto Schianta