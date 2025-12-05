Talon il super-drone che decide da solo | così Northrop Grumman riscrive la guerra del futuro

Si chiama Talon (Artiglio) ed è il nuovo drone aereo collaborativo da combattimento (Cca) presentato da Scaled Composites, azienda da sempre innovativa del gruppo Northrop Grumman. Precedentemente denominato Progetto Lotus, è un’evoluzione del progetto originale fatta per prendere parte al programma “Cca Increment One” dell’Aeronautica Militare statunitense. L’obiettivo: ridurre i costi e accelerare la produzione. Tom Jones, vicepresidente dell’azienda e presidente del settore aeronautico di Northrop Grumman, presentando il progetto ha dichiarato: “L’obiettivo era ridurre i costi di progettazione concentrandoci sull’accelerazione della produzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

