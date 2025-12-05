Tajani prova a sopire le polemiche nel governo sull’Ucraina in attesa che decida Trump

Linkiesta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se nell’ossimoro delle “convergenze parallele” si condensava il genio della dissimulazione morotea, la formula usata ieri da Antonio Tajani per troncare e sopire le reazioni ai niet di Matteo Salvini sul nuovo decreto per Kyjiv – «le armi italiane vanno usate per la difesa dell’Ucraina, non contro la Russia» – è una foglia di fico che non nasconde, ma rivela il peccato originale di una contraffatta solidarietà alla causa degli aggrediti e di una spiccata contrarietà alla mortificazione dell’aggressore.  Il seguito della dichiarazione di Tajani – «Putin fa il suo gioco e deve dimostrare che ha vinto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

tajani prova a sopire le polemiche nel governo sull8217ucraina in attesa che decida trump

© Linkiesta.it - Tajani prova a sopire le polemiche nel governo sull’Ucraina, in attesa che decida Trump

News recenti che potrebbero piacerti

Trentini, Tajani: «Liberare Alberto è una priorità, ma non sarà facile» - Tajani prova a spegnere la polemica: «Per noi la liberazione di questo giovane italiano, insieme a quella dei connazionali che sono nelle carceri venezuelane, è una priorità. Come scrive ilgazzettino.it

Tajani e Salvini dichiarano guerra all’aumento della tassa sugli affitti brevi: “Non lo votiamo, la norma va cambiata” - Alla conferenza di presentazione dell’evento “Stati generali della casa”, organizzato dal partito a Torino, il leader di Forza Italia Antonio ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Tajani: «Sulla manovra decide la politica, non i grand commis del Mef. Salvini si occupi dei tagli alla metro C di Roma» - Sulla tassazione degli affitti brevi «decide la politica», non qualche grand commis del ministero delle Finanze. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Prova Sopire Polemiche