Tajani prova a sopire le polemiche nel governo sull’Ucraina in attesa che decida Trump

Se nell'ossimoro delle "convergenze parallele" si condensava il genio della dissimulazione morotea, la formula usata ieri da Antonio Tajani per troncare e sopire le reazioni ai niet di Matteo Salvini sul nuovo decreto per Kyjiv – «le armi italiane vanno usate per la difesa dell'Ucraina, non contro la Russia» – è una foglia di fico che non nasconde, ma rivela il peccato originale di una contraffatta solidarietà alla causa degli aggrediti e di una spiccata contrarietà alla mortificazione dell'aggressore. Il seguito della dichiarazione di Tajani – «Putin fa il suo gioco e deve dimostrare che ha vinto.

