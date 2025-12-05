Tajani nella prima puntata di Forza 4 | Ho avuto due grandi maestri Montanelli e Berlusconi

“Ho avuto due grandi maestri, Indro Montanelli e Silvio Berlusconi: non c'era bisogno di parole, bastava osservarli, guardarli come si muovevano per apprendere da loro”. Il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani ha “battezzato” la prima puntata di Forza 4, il nuovo video podcast di Forza Italia. Ideato e condotto dal deputato-giornalista Paolo Emilio Russo con Salvatore Dama si prefigge di “raccontare la politica e i suoi protagonisti ai tempi di uno scroll”. Nell'intervista il segretario di Forza Italia ha parlato di guerra, aiuti e anche della sua vecchia professione, quella del giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

