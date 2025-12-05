"Stiamo affrontando gli effetti di un nuovo Patto di Stabilità con una spesa sociale esplosa e la necessità di più risorse per sicurezza, transizione ecologica, digitalizzazione e gestione degli interventi Pnrr. I Comuni italiani sono lasciati soli". È con queste parole che il sindaco, Lorenzo Radice, in occasione della presentazione del bilancio previsionale ha espresso la sua preoccupazione per una situazione che rischia di pesare sugli equilibri dei conti comunali. "La nostra amministrazione riesce, anche quest’anno a chiudere un bilancio previsionale sostenibile per i cittadini legnanesi e per il buon funzionamento della struttura comunale – è la tesi di Radice -, mantenendo i servizi in essere e non toccando sostanzialmente tariffe e tributi nonostante dei limiti che somigliano sempre di più a una riformulazione del Patto di Stabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tagli e tante spese: "Comuni lasciati soli"